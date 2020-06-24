أيد قاضي الاستئناف الكويتي (الأربعاء) حكما بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ على خليجية متزوجة من رجلين، ولها اسمان (عمرة وغريسة)، وتحمل الجنسية الكويتية وأخرى (لم يكشفها)، ومدة مماثلة لزوجيها. ووجهت المحكمة تهم تزوير الجنسية الكويتية للمرأة، واختلاق شخصية وهمية لتعمل في وظيفتين.ووفق صحيفة «الرأي» الكويتية، تعود الواقعة للعام 1993، بعد ورود معلومات لمباحث الجنسية والجوازات، عن اختلاق المتهمين شخصية وهمية، واستخراجهم شهادة جنسية مزورة، واستخدام محررات رسمية هي عقد زواج وشهادة طلاق، وعقدين للحصول على بدل إيجار، و70 ألف دينار قرضا سكنيا، و4 آلاف أخرى منحة زواج، وعلاوات اجتماعية، وتقديم معلومات كاذبة لمقار أعمالهم.