أطلق «فيسبوك» تطبيق «فوركاست» Forecast (الأربعاء) ما يوفر للمستخدمين مجتمعا لمعرفة ومشاركة التنبؤات المستقبلية، كمستقبل العالم بعد جائحة كورونا، إذ سيدعو العاملين في مجالات الصحة والبحث والأكاديميين إلى وضع توقعات عن الجائحة وتأثيرها حول العالم. فيما يتوفر التطبيق مبدئيا على الأجهزة العاملة بنظام iOS، ما يشجع المحادثات الصحية عبر الإنترنت. وقال في تدوينة إن المعلومات المتوفرة ستساعد المستخدمين على فهم ما سيبدو عليه العالم غدا والشهر القادم وما بعده، مشيرا إلى أن «فوركاست» على غرار مشاريع NPE Team الأخرى، الذي لا يزال في مراحله الأولى، إذ يعمل فنيوه على تحسين التجربة وفهم جودة التنبؤات وقيمتها.