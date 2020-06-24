في مؤتمر افتراضي، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (الأربعاء) إلى زيادة إنتاج عقار ديكساميثازون لعلاج الحالات الحرجة لمصابي «كوفيد-19»، مؤكدا أن العقار لا يعالج الحالات المتوسطة، وقال: «رغم أن البيانات لا تزال أولية، إلا أن الواقع أظهر أن بإمكانه إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعية في الدول التي لا تملك كميات كافية منها». وأضاف: «الطلب متزايد بعد ثبوت فعاليته في بريطانيا، ما يعطينا سببا للاحتفال بتقليل معدلات الوفيات». ووفق RT، حث على توزيعه بجميع أنحاء العالم بالتساوي، مع التركيز على الدول الأكثر إصابة، واختتم: «لحسن الحظ العقار رخيص، وتنتجه العديد من الشركات».