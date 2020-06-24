بث موقع صحيفة «نيويورك بوست» مقطع فيديو غريبا ومقززا يظهر فيه شاب مطعون بسكين كبيرة في رأسه وملابسه ملطخة بالدماء، يتجول بهدوء في أحد شوارع حي هارلم الشهير في مدينة نيويورك.

بيريز البالغ من العمر 36 عامًا بدا يتحدث بهدوء مع المارة المذعورين من رؤية السكين البارزة من رأسه، متجهاً نحو سيارة إسعاف تابعة لقوات الدفاع الوطني وكأنه لا يشعر بإصابته.

وذكر أحد الشهود وهو حارس أمن بأن شاهد بيريز وهو يخوض شجاراً مع عدد من الاشخاص، وقال: "صدمت من بشاعة المنظر، وبدا لي وكأنه مشهد من فيلم مرعب وغريب".

ووفقًا للسلطات فقد تم إيداع بيريز في أحد المستشفيات القريبة في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة، على الرغم من طبيعة الجرح القاتلة إلا أنه نجا من ضرر خطير لأن السكين لم تخترق جمجمته.

وأشارت الشرطة إلى أن الضحية كان تحت تأثير المخدرات خلال حدوث المشاجرة، ولم تعلن على أي اعتقالات أو اتهامات.