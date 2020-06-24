قررت النيابة العامة في مصر، أمس الثلاثاء، حبس لاعب نادي المصري ومنتخب مصر السابق محمود حمد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل شخص بعد طعنه.

ونقلا عن (RT) وبحسب وسائل إعلام مصرية، أن التحقيقات أكدت نشوب مشاجرة بين محمود حمد وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أقدم اللاعب على طعن المجني عليه فى البطن، مستخدما آلة حادة، وتدخلت جهات أمنية وانتقلت إلى موقع المشاجرة.

ويعد محمود حمد (26 عاما) من أبناء نادي الإسماعيلي، وسبق له اللعب في صفوف طلائع الجيش، والمقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى النادي المصري في صيف 2018.