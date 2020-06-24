علقت طيران الإمارات، اليوم (الأربعاء)، رحلاتها مؤقتا من باكستان بعد الإعلان عن إصابة 26 مسافرا من الركاب بفايروس كورونا المستجد، أثناء رحلتهم إلى هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم طيران الإمارات: «بعد الإعلان عن حالات «كوفيد-19» إيجابية في هونغ كونغ لبعض الركاب الذين سافروا على إحدى رحلاتنا، اتخذت طيران الإمارات قرارا بتعليق خدمات الركاب مؤقتا من باكستان، اعتبارا من الساعة الـ4 صباح اليوم بتوقيت باكستان».

وتابع: «نعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية، وسنتخذ أي تدابير إضافية تفي بمتطلبات جميع الأطراف قبل أن نستأنف خدماتنا مرة أخرى من باكستان».

وأضاف: «كما نؤكد مرارا وتكرارا، فإن صحة وسلامة أفراد أطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا تأتي على رأس أولوياتنا دائما. وقد وضعت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل خطوة من رحلة المسافر على الأرض وفي الأجواء، للحد من مخاطر انتشار العدوى».

وحسب ما ذكرته صحيفة «ون مايل آت اتايم» الأمريكية المختصة بالسفر والسياحة، فإن العامل المشترك بين هؤلاء الركاب هو أنهم كانوا جميعا من باكستان، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلا عما إذا كان أي من هؤلاء الركاب قد التقطوا فايروسا تاجيا أثناء الرحلة من باكستان إلى هونغ كونغ، فإذا لم يلتقطوا الفايروس أثناء الرحلة، فمن المفترض أنهم كانوا على الأقل دون أعراض إلى حد ما، إذ سمح لهم بالاستمرار في الطيران.

وذكرت الصحيفة أنه قبل بضعة أسابيع، تصدرت رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى أثينا عناوين الصحف عندما تم الكشف عن إصابة 12 راكبا قادما بفايروس كورونا، وقد أدى ذلك إلى قيام اليونان بحظر الخطوط الجوية القطرية مؤقتا من السفر إلى أثينا.