يشارك كمبيوتر ياباني عملاق، يُعد الأسرع في العالم، في جهود مكافحة فايروس كورونا، على أمل المساعدة في القضاء على الوباء.

ووفق موقع «BBC»، صُنف الكمبيوتر الياباني «فوجاكو» على أنه الأسرع في العالم يوم (الإثنين)؛ متفوقاً على جهاز عملاق آخر يُسمى «ساميت» ويتبع شركة «آي بي إم» في الولايات المتحدة، بحسب مشروع «توب 500» الذي يقوم بتصنيف أجهزة الكمبيوتر الأقوى عالمياً.

وأنهى تقدم «فوجاكو» إلى المرتبة الأولى هيمنة أمريكية-صينية على صدارة هذا التصنيف، لأول مرة منذ 11 عاماً.

ويشارك «فوجاكو» في مكافحة فايروس كورونا؛ عن طريق محاكاة كيفية انتشار القطرات الصغيرة في فضاءات المكاتب التي تفصل بين أرجائها تقسيمات أو في القطارات المملوءة بالركاب مع وجود نوافذ مفتوحة.

ويأمل خبراء، عندما يدخل هذا الكمبيوتر نطاق الخدمة بشكل كامل السنة المقبلة، أن يكون بمقدوره أيضاً المساعدة في تضييق مجال البحث عن العلاجات الفعالة للفايروس.