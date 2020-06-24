في حادثة غريبة من نوعها، رمى مواطن مصري زوجته من الطابق الخامس، بعد علمه بإصابتها بفايروس كورونا، ما تسبب في إصابتها بشلل نصفي كامل.

وقال استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى جامعة عين شمس علي مزيد، إن السيدة البالغة من العمر 25 عاماً، مصابة بشلل نصفي كامل بعد كسر عمودها الفقري.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أقدم الزوج على إلقاء زوجته من مسكن الزوجية في الطابق الخامس، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في عمودها الفقري.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الزوج، وبمواجهته بما هو منسوب إليه، اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفايروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج.