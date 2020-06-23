في حالة «غير مسبوقة»، أثبتت اختبارات إصابة ثلاثة توائم حديثي الولادة في المكسيك بفايروس كورونا، بحسب السلطات الصحية المحلية بحسب موقع بي بي سي.

ويحقق خبراء طبيون في ما إذا كان المرض قد انتقل إلى التوائم من خلال مشيمة الأم أثناء فترة الحمل.

والمشيمة عضو ملتصق بجدار الرحم، تقوم بتوفير الأوكسجين والغذاء للجنين عبر الحبل السري.

ويرقد اثنان من الأطفال - صبي وفتاة - في حالة مستقرة في مستشفى ولاية سان لويس بوتوسي، بينما يخضع صبي آخر لعلاج تنفسي.

وقال متحدث باسم لجنة السلامة الصحية بالولاية إنه لم يسبق رصد العدوى بين توائم حديثي الولادة في أي مكان في العالم، وبالتالي سيتم تحري الأمر.

وهناك عدد قليل جدا من الحالات المعروفة لأطفال حديثي الولادة أُصيبوا بالفايروس بعد الولادة، لكن مسؤولي الصحة يقولون إنهم لا يعتقدون أن هذا ما حدث في هذه الحالة.

وقالت وزيرة الصحة في الولاية مونكيا ليليانا رانغل مارتينيز إنه «من المستحيل أنهم أُصيبوا في لحظة الولادة».

ومع ذلك، يخضع الوالدان حالياً لاختبار التحقق من الإصابة، حيث قالت السلطات إنهما ربما يكونان مصابين بالفايروس دون أن تبدو عليهما أعراض.