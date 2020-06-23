كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين أخيرا، عن مزايا جديدة طالت نظام تشغيل iOS 14، أبرزها تطبيق الترجمة الجديد مستهدفا المحادثات النصية والصوتية، وتحويل أي رسالة نصية أو صوتية إلى 11 لغة، على غرار «غوغل ترانسليت».ويدعم التطبيق اللغات الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليابانية والكورية والعربية والبرتغالية والروسية عند طرح الإصدار الجديد، ولاحقا ستضاف لغات أخرى جديدة. ومن المقرر إطلاق النظام الجديد رسمياً لكافة المستخدمين هذا الخريف، مع إطلاق نسخة تجريبية في شهر يوليو القادم.وبمجرد فتح التطبيق، ما عليك سوى اختيار اللغة المراد الترجمة إليها، ثم كتابة النص المراد ترجمته أو استخدام ميزة الإملاء لترجمة ما ينطقه المستخدم، فهو مخصص للجمل القصيرة المكتوبة أو الفقرات القصيرة المنطوقة، كما يمكنك وضع إشارة مرجعية على الترجمات للتحقق منها مرة أخرى لاحقاً. فيما يحتفظ التطبيق بسجل من الترجمات الحديثة، اللافت في الأمر أن جميع الترجمات تتم معالجتها باستخدام المحرك العصبي Neural Engine، لذلك يعمل تطبيق الترجمة حتى بدون اتصال بالإنترنت. ويستخدم خوادم أبل لمعالجة الترجمات، وبذلك تكون النتائج أكثر دقة، كما يمتلك واجهة بسيطة مع محدد اللغة وحقل النص وزر التسجيل إضافة إلى بعض الأدوات الإضافية مثل المفضلة وقاموس.