اكتشف باحثو كلية الطب والصيدلة بجامعة أم القرى مادة تقضي على فايروس كورونا خلال 30 ثانية فقط، فيما أكد مختبر BLI المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قدرة المادة النباتية المستخلصة على القضاء على «كورونا» والفايروسات المشابهة بمعدل سُميّة (صفر)، وبلا آثار جانبية على الإنسان. بدوره قال رئيس قسم الكائنات الدقيقة بطب أم القرى رئيس الدراسة الدكتور سامي أشقر: «المادة قادرة على تطهير الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات من الفايروسات ما يمنع العدوى بملامستها.. كما تمنع انتشار البكتريا المستعصية (CRPA) و(MRSA)، المسبب الأول لعدوى المستشفيات القاتلة.. وتم إيداع طلب براءة اختراع بتسجيل المادة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية».