يعتمد الكثيرون على خرائط قوقل أو «قوقل مابس» لتحديد الاتجاهات والطرق بشكل يومي تقريبا، غير أن البعض يواجه مشكلة في حاجة الخرائط إلى إنترنت لتعمل بالصورة المأمولة، ولحل هذه المشكلة، كشف موقع «تايمز نيوز ناو» طريقة سحرية وسهلة لاستخدام الخرائط دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، إذ يتم تنزيلها عبر وحدات التخزين الخاصة بالهاتف على نظامي تشغيل iOS أو أندرويد، ما يستوجب توفير مساحة كافية لتحميل الخرائط بصورة كاملة بـ5 خطوات، فما عليك سوى فتح التطبيق والتأكد من اتصالك بالإنترنت، ثم تحديد المكان المراد الوصول إليه، والنقر في الجزء السفلي على الاسم والعنوان، ثم النقر على المزيد وتحديد تنزيل الخريطة.