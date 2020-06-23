استعانت منظمة الصحة العالمية بشخصية النجم البريطاني، روان أتكنستون، المعروف بـ«مستر بين»، لصياغة إعلان ترويجي هدفه تذكير الناس بسبل الوقاية من عدوى فايروس كورونا المستجد «COVID-19». ويظهر أتكنستون في الإعلان على هيئة شخصية كرتونية تستعرض عددا من النصائح المهمة في زمن تفشي الجائحة، وتذكر بضرورة غسل الأيدي باستمرار وعدم لمس الوجه إن لم تكن الأيدي نظيفة، والحفاظ على التباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة متر واحد على الأقل، وإظهار اللطف تجاه الجيران، واستدعاء الطبيب في حال لاحظ الشخص بعض الأعراض التي قد تدل على المرض.وارتأت المنظمة الأممية ضرورة إنتاج هذا الإعلان في وقت يستمر فيه ارتفاع أعداد الإصابات بعدوى «كوفيد-19»، واشتركت في إنتاجة مع منظمة Project Everyone الإعلامية غير الربحية وشركة Tiger Aspect Productions البريطانية للإنتاج. فيما علق مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قائلا: ««كوفيد-19» يؤثر على جميع مناحي الحياة البشرية، ولذلك ثمة حاجة إلى استخدام جميع الأدوات والمنصات المتاحة للمشاركة بالمعلومات التي تنقذ حياة الناس حول العالم.. أنا ممتن لدعم الفريق الذي يقف وراء (مستر بين) لتقديم الصوت والمواهب من أجل إسداء النصائح المهمة حول التباعد البدني والنظافة وتحديد الأعراض».