استعان المصري أحمد.ر.أ (33 عاماً) بصديقه لقتل زوجته خنقاً، من أجل الزواج بفتاة أخرى بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة. وتلقت مديرية أمن المحافظة بلاغاً بالعثور على جثة داخل شقة بقرية ميت عنتر، وتبين أنها لسيدة تدعى إيمان ع. ح. 21 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، وعليها آثار خنق حول العنق.وكشفت التحقيقات أن زوج المغدورة وشهرته «أحمد العجلاتي» هو مرتكب الجريمة، وخطط للتخلص منها لرغبته في الزواج من الثانية. وقد شوهد في كاميرات المراقبة التي تم تفريغها بمسرح الجريمة، أن شخصا صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاباً، وانتظرها حتى فتحت باب الشقة ثم ارتكب جريمته ونزل بعد فترة وجيزة. وفي التحقيقات، اعترف الزوج بتفاصيل الجريمة، موضحًا أنه اتفق مع صديقه على التخلص من زوجته، وخططا أن تكون الحادثة جريمة شرف، والادعاء أنها كانت تخونه مع آخر. فيما تمكنت الشرطة من ضبط المتهم الثاني، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدا لمحاكمتهما.