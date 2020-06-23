أوقف قطاع ألعاب الكمبيوتر «إكس بوكس» بمجموعة مايكروسوفت بشكل مفاجئ خدمة ميكسر لبث وممارسة الألعاب عبر الإنترنت المباشر، بعد فشلها في جذب عدد كبير من المستخدمين حول العالم. فيما أوصى بالانتقال إلى الخدمة المماثلة التي يقدمها «فيسبوك»، لاسيما أن الشركتين ستتشاركان في مجال خدمة الحوسبة السحابية لألعاب الأجهزة المحمولة، المنتظر طرحها نهاية الصيف الحالي. ووفق وكالة «بلومبيرغ» على مستخدمي ميكسر التوجه لخدمة غيمنغ اعتبارا من 22 يوليو القادم. ويأتي قرار مايكروسوفت بعد أقل من عام من جذبها لشخصية نينجا أشهر ممارسي ألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت مباشرة واسمه الحقيقي تيلر بليفنز من خدمة تويتك للألعاب التابعة لمجموعة أمازون.