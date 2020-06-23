حررت الشرطة السورية سيدة احتجزها أبوها في غرفة منفصلة فوق السطح لأكثر من 5 سنوات، لطلاقها من زوجين لعدم إنجابها بسبب عقمها. وعثرت شرطة برزة على السيدة الأربعينية في غرفة مبنية على السطح بباب حديدي موصد بجنزير معدني وقفلين. وبدت السيدة نحيلة مكبلة اليدين وبحالة صحية سيئة، وتدعى "أ.ط" من مواليد 1983. وكشفت التحقيقات أنها خريجة كلية التربية، وبعد طلاقها مرتين عادت لمنزل والدها فضربها بالجنازير الحديد وكبلها وحبسها. ووفق RT، اعترف الأب "خ.ط" بفعلته، مؤكدا اشتراك أمها وأشقائها في تقييدها، وحبسها في الغرفة حتى لا تهرب، فتمت إحالتهم جميعا للنيابة لاستكمال التحقيقات.