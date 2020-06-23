حيرة سببتها دراسة أمريكية حديثة تقول إن 30 دقيقة من أشعة الشمس القوية والمباشرة كافية للقضاء على فايروس كورونا بنسبة 90%. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية، يزعم علماء الفايروسات المتقاعدون من الجيش الأمريكي وإدارة الغذاء والدواء أن أشعة شمس الصيف تتسبب في انحلال الفايروس بسرعة في الهواء الطلق، ما يعني أن الناس خارج بيوتهم أكثر أماناً. لاسيما أن الشمس في هذا الوقت من العام تشهد ذروة أشعتها على خطوط العرض، التي تحدث خلال الانقلاب الصيفي. ويقول مؤلفا الدراسة خوسيه لويس ساغريبانتي وديفيد ليتل: «إن الأصحاء الذين يتلقون أشعة الشمس أقل عرضة للإصابة ولديهم قدرة استجابة مناعية أكبر».