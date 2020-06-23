تعبيرا عن استيائهما مما وصلت إليه الأوضاع في بلادهما أخيراً، علقت المغنية اللبنانية إليسا عبر حسابها في «تويتر» (الثلاثاء) على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر قائلة: «بلاها كهربا.. مش مهم نقعد بلا تيار.. المهم في التيار الوطني الحر». كما شاركتها سيرين عبدالنور، بنشر صورة لها على حسابها في موقع التغريدات أيضا أرفقتها بتعليق: «لبنان الله يحميك.. لا أستطيع التنفس وكأن ثقل العالم فوق رئتي». يأتي ذلك في وقت أعلن رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون عزوفهم عن المشاركة في اللقاء الوطني المنتظر عقده (الخميس) بهدف تحقيق الاستقرار والسلم ومواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ومناقشة ملفات عدة بينها الكهرباء.