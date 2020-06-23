أعلنت شركة أدوية عالمية عاملة في أكثر من 40 دولة ومركزها القاهرة، بدء تصنيع دواء جديد يعتمد المادة الفعّالة «فافيبيرافير» الروسية للعلاج من كورونا.

و«فافيبيرافير» هو علاج مضاد للفيروسات، أثبت فاعلية في مواجهة فايروس كورونا المستجد في روسيا، وشفاء المرضى في أيام عدة، ويجري اختباره في اليابان، ودول عدة حول العالم حالياً، إذ اعتمدته وزارة الصحة الروسية أخيراً.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لشركة الأدوية الدكتور رياض أرمانيوس: إن شركته بدأت منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بمصانعها المصرية، وبدأت بالفعل إنتاجيتها منه، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الشركة والجهات المسؤولة في الدولة المصرية، لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فايروس كورونا المستجد، خلال الفترة القادمة.

وأضاف أرمانيوس، في تصريحات مساء (الإثنين) بحسب موقع «روسيا اليوم»: إن شركة الأدوية تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء المهم، بعدما أثبت مثيله فاعليته في روسيا، موضحاً أنه سيطرح تحت اسم «أفيبيرافير Avipiravir»، وأن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وباقي قارات العالم، إذ ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.