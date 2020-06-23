قد يختار العرسان السعوديون السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل، رغم أن هناك أكثر من 30 وجهة سعودية فريدة من نوعها، تتمتع بجمال وغرابة تجعلها الأفضل بكل المقاييس، وتختار «عكاظ» في هذا التقرير 10 وجهات، مع وعد بتناول الوجهات الأخرى تباعاً.1- حافة العالم في الرياض:تعد من أجمل وجهات شهر العسل في السعودية لعام 2020، لما تتميز به من إطلالة آسرة يطلق عليها السعوديون اسم «المطل».2- حدائق التنهات في الرياض:وتسمى أيضا روضة التنهات، وهي من أكبر الروضات في السعودية، وتقع في مكان رائع تصب فيه الوديان، وتحيط به رمال الدهناء من الشرق، وتستحق هذه الروضة أن تكون من أفضل وجهات شهر العسل لما توفره من جلسات رومانسية وسط أحضان الطبيعة الخلابة.3- دومة الجندل في الجوف:واحدة من أبرز المناطق السياحية في السعودية لما تضمه من أماكن سياحية عديدة تستحق استكشافها، إذ تقع في شمال البلاد، وتجذب إليها زواراً سعوديين وأجانب بما تحويه من معالم تراثية تجسد الحضارة الإسلامية.4- جبال الفيفاء في جازان:من أفضل الوجهات لمحبي الطبيعة الجبلية، وتقع شرقي منطقة جازان، وهي عبارة عن مجموعة من الجبال الشاهقة الملتفة حول بعضها، كما توفر تسلق الجبال لاستكشاف سحرها.5- قرية ذي عين الأثرية في الباحة:من الأماكن التراثية الرائعة إذ تفوح تفاصيلها عبقا بعراقة التاريخ، وهي من المآثر التاريخية العتيقة ويعود تاريخها إلى 400 عاماً، إذ تشتهر القرية بعين مائية تحت سفح الجبل لا تنضب على مدار العام.6- شرم أبحر في جدة:شاطي مميز، يقع على بعد 30 كيلومتراً من مدينة جدة، ويستقبل وفوداً من الزوار في مواسم الصيف، كما يوفر برامج سياحية تشمل أنشطة ترفيهية عديدة مثل الغطس والاستجمام بحمامات الشمس.7- شاطئ العزيزية بالخبر:يعد أحد أفضل الشواطئ وأكثرها شهرة، في المدينة التي توصف بـ«بحر النخيل» وهي وجهة ذات تاريخ طويل، وهو أكثر الأماكن مناسبة لممارسة الرياضات البحرية.8- مدينة العلا التاريخية:هي نافذة السياحة السعودية نحو العالمية، إذ تحوي إرثاً تاريخياً عريقاً، وطبيعة جبلية ساحرة، وطقساً مثالياً خصوصاً في فصل الشتاء. وتمثل نقطة التقاء بين حضارات الشرق الأدنى القديم وحاضرة التجارة القديمة، وتشتهر بأماكن عدة مميزة يقصدها ما لا يقل عن 30 ألف سائح من الداخل والخارج، وفق أحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية. ناهيك عن مدائن صالح، والبلدة القديمة وصخرة جبل الفيل.9- الطائف (عروس المصائف):تمنحك الطائف «مدينة الورود» عطلة استثنائية لما تتميز به من مناخ معتدل وطبيعة خلابة، فضلا عن تميزها بالأسواق الشعبية وبساتين الفاكهة ومزارع الورد، والطبيعة الجبلية الساحرة، ومن أهم معالمها منطقتي الهدا والشفا، ومتنزه الردف، وحديقة الملك فهد، ومنتزه الملك عبدالله، وحديقة الشلال وغيرها.10- أبها (عروس الجبل وسيدة الضباب):واحدة من أبرز المدن السعودية، ويميزها وفرة الغطاء النباتي واعتدال المناخ، لارتفاعها الكبير عن سطح البحر بنحو 2200م. علاوة على طبيعتها الساحرة، والمعالم التاريخية والعديد من الأسواق الشعبية، علاوة على منتزه أبو خيال، وحديقة الأندلس، ومنتزه السلام الترفيهي، ومنتزه عسير الوطني، ومنتزه الملك عبدالعزيز بجبل السودة. وقرية المفتاحة السياحية، وقصر شدا، وسد بحيرة أبها، وشلال الدهناء، وغيرها.