في حدث فني ضخم، تحيي مجموعة من نجوم الموسيقى والسينما والرياضة والسياسة وعروض الأزياء حفلة «أون لاين» السبت القادم، لدعم البحث عن لقاح لفايروس «كورونا» المستجد. ومن أبرز المشاركين المطرب الكندي جاستن بيبر، ومغنية البوب من أصل لبناني شاكيرا، والمطربة الأمريكية مايلي سايرس، والممثلة المكسيكية سلمى حايك، وفريق «كولدبلاي» الغنائي، والممثلة الأمريكية جينيفر هدسون، ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، والنجم السينمائي دواين جونسون الشهير بـ«الصخرة»، والممثلان تشارليز ثيرون وهيو جاكمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.وتقام الحفلة بالاشتراك بين منظمة «غلوبال سيتزن» والمفوضية الأوروبية، فيما أشارت دير لين في إعلانها عن الحفلة إلى أن «الفنانين لديهم القدرة على إحداث التغيير، فهم يستخدمون مواهبهم لخدمة القضايا الكبرى». وتهدف الحفلة الخيرية التي تحمل اسم «غلوبال جول: يونايت فور أور فيوتشر» إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة. وتقول دير لين إن أموال الحفلة ستساعد في تطوير لقاح لفايروس «كورونا» المستجد، وتساعد على التأكد من مشاركته مع السكان الفقراء والمهمشين وهم الأشد تضررا من الجائحة.بدورها، قالت سايرس إن الفقراء والمهمشين هم الأشد تضررا من الجائحة، وحثت المانحين الذين يتبرعون بالمال للفحوص والعلاجات واللقاحات على ضمان تطويرها بطرق تجعلها متاحة للجميع في كل مكان.