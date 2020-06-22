بينما يحلم كل عروسين بـ«عش زوجية» مليء بالحب والتفاهم، يفاجأ البعض باختلاف إذ يظهر كل منهما على طبيعته وشخصيته الحقيقية، ما يسبب الخلافات، خصوصاً في السنتين الأوليين من الزواج، ما يؤدي للانفصال. ووفق مدير المركز المصري للاستشارات الزوجية الدكتور مدحت عبدالهادي، تؤكد الدراسات الحديثة أن نسبة الطلاق في العام الأول تبلغ 27%، ترتفع في العام الثاني إلى 34%، ما دفعه لتقديم 5 نصائح لتجنب ذلك، وهي: لا لتدخل الأهل بين الزوجين، تقبّل كلا الزوجين طباع الآخر، والصراحة وخلق حوار للنقاش، واتباع أسلوب الاعتذار والصلح بين الشريكين، وأخيراً لا للصمت وكبت المشاعر وضرورة التصريح بالعواطف الإيجابية.