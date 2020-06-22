ودع محمد أسامة نجم مسرح مصر الشهير بـ«أوس أوس»، ابنه الرضيع، بعد وفاته فجر (الإثنين) عن عمر يناهز 3 أشهر إثر سقوطه أرضاً على وجهه فاقداً الوعي حتى لفظ أنفاسه. ووفق وسائل إعلام مصرية، حرص عدد كبير من الفنانين أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأشرف عبدالباقي وعلي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد أنور وغيرهم، مشاركة أوس أوس في تشييع جثمان طفله ودفنه بمقابر الأسرة في طريق صلاح سالم بالقاهرة.وسبق أن احتفل أوس أوس بذكرى ميلاد ابنه الأكبر، موجهاً له رسالة بهذه المناسبة عبر حسابيه على «فيسبوك» و«إنستقرام»، قائلاً: «ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك«عَلي» أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى».يذكر أن آخر ظهور لأوس أوس كان خلال موسم دراما رمضان الماضي، عبر مسلسل «2 في الصندوق» تقاسم فيه البطولة مع حمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن نجمي مسرح مصر، إضافة إلى الفنان صلاح عبدالله والكوميديان بيومي فؤاد، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.