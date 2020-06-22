قد يختار العرسان السعوديان الجدد السفر إلى إحدى الدول العربية أو الأوروبية لقضاء شهر العسل، رغم أن هناك 6 وجهات سياحية سعودية فريدة من نوعها، وتتمتع بجمال وغرابة تجعلها أفضل الوجهات بكل المقاييس.فالخبر مثلا، تتصدر مكانة مرموقة بين قوائم البحث عن أفضل مكان لشهر العسل بالمملكة، إذ تتميز بشواطئ خلابة ومنتجعات فخمة وأماكن استثنائية للترفيه، أما الباحثون عن تجربة رومانسية فريدة، فما عليهم سوى زيارة برج المياه المكون من 3 طوابق ذي الإطلالة المميزة على المدينة بأكملها، فيما يعد شاطئ العزيزية أحد أفضل الشواطئ وأكثرها شهرة بالمنطقة. فيما توصف الأحساء بـ«بحر النخيل» وهي وجهة ذات باع تاريخي طويل وتراث عميق، ما يستوجب زيارة بحيرة الأصفر الفريدة من نوعها، وشاطئ العقير، أكثر الأماكن مناسبة لممارسة الرياضات البحرية. كما تعرف تبوك بأنها مدينة الجزر ذات السواحل المذهلة، وتزخر بالعديد من المعالم التي توفر أجواء مليئة بالاستمتاع والإثارة، كجبل اللوز، ومجموعة جزر صلة والفرشة والنعمان وغيرها.أما جدة، عروس البحر الأحمر التي لا تنام، فتملك مناطق جذب سياحي عديدة، أهمها خور أبحر الذي يضم مرسى كبيرا لليخوت، تنطلق منع الرحلات البحرية، ناهيك عن الواجهة البحرية للكورنيش، علاوة على متحف «مقعد جدة أيامنا الحلوة» الذي يحوي تحفا فنية نادرة. فيما تعد ينبع مدينة ساحلية من الطراز الأول، وتشهد إقبالا كبيرا من الزائرين وخصوصا العرسان الجدد، المدعوون لزيارة مرسى الأحلام، وجزيرة المحار. وأخيرا العاصمة الرياض، التي تضم وادي حنيفة ذي المسطحات المائية والإطلالات الخلابة التي توفر الراحة والاستجمام، ناهيك عن برج المملكة الأكثر جذبا للزائرين والسياح لما يحويه من أسواق ومقاه ذات مستوى عالمي.