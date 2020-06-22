الاضطرابات السياسية التي تشهدها مدينة هونغ كونغ، لم تمنعها من تصدر قائمة المدن الأغلى معيشة بالنسبة للمغتربين. وفق تقرير يونيو الجاري الصادر من مركز ميرسر العالمي لاستشارات الموارد البشرية أخيرا. وحلت مدينة عشق آباد التركمانية بالمركز الثاني تلتها طوكيو ثالثا، ثم زيوريخ، وسنغافورة ونيويورك. واعتمد المركز في تصنيفه على عوامل تتعلق بتقلبات أسعار العملة وأسعار الإقامة وتكلفة السلع والخدمات. في المقابل حلت العاصمة التونسية بالمركز 209، ما يجعلها أرخص مدن العيش، تسبقها العاصمتان الناميبية ويندهوك والأوزبكية طشقند. يذكر أن إحصاءات المركز جمعت في مارس الماضي، ما قلل انعكاس تأثير «كورونا» على التصنيف بشكل مباشر.