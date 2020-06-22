مجدداً، أثارت المصرية رانيا يوسف جدلا واسعا بنشرها صورا على شاطئ البحر (الإثنين) عبر أحد حساباتها الاجتماعية، فيما دشن مغردون هاشتاغ «مدام رانيا»، ما وضعها خلال ساعات في صدارة ترند تويتر مصر. وحملت الردود تعليقات لاذعة وساخرة، إذ قال مغردون: «باتت رانيا تتعمد نشر صور مثيرة بحثا عن الترند، خصوصا أنها لم تشارك في السباق الدرامي خلال رمضان الماضي بأي مسلسل.. ويبدو أنها لا تزال تعاني من البطالة بسبب كورونا». يذكر أن جمهور رانيا لم يعد يركز على أعمالها الفنية القليلة، بقدر تركيزه على منشوراتها، منذ قصة فستانها الجريء الذي أثار جدلا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.