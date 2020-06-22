لأول مرة عربياً، طبقت الأردن اعتباراً من (الإثنين) نظام الإسوارة الإلكترونية على عدد محدود من مواطنيها بهدف تنظيم الحجر المنزلي الاحترازي لمن أنهى الحجر الصحي. وقال مدير خلية أزمة «كورونا» في عمان العميد مازن الفراية في تصريح لوسائل إعلام محلية: «مازالت الأساور الإلكترونية في طور التجريب كونها تحتاج إلى إجراءات فنية عديدة يتم العمل عليها حالياً لتعميمها قريباً». وأوضح الفراية أن الإسوارة الإلكترونية هي أداة ضبط للتأكد من التزام المحجور بالعزل المنزلي الاحترازي ضمن دائرة تمنع اختلاطه بالآخرين، وفي حال نزعها لأي سبب، سيتم التعامل معه قانونياً وتطبيق العقوبة الخاصة بنقل العدوى للمحيطين عمداً.