ويقول الزوج ويدعى تشن: نتناوب على الطبخ، دون استخدام أدوات الطبخ الخاصة ببعضنا البعض، ويضيف: في بعض الأحيان تشتبه في أنني سرقت البيض خاصتها - بحسب سكاي نيوز-.

وأوضحت الزوجة إن سلوك زوجها الأناني هو مادفعها إلى العيش بهذه الطريقة على مدار 30 عاما، حيث كان يحتفظ دائمًا بكل الأشياء التي يشتريها لنفسه، ولا يشاركها معها أبدًا. لذلك قررت أن لا تقاسمه هي أيضا الأشياء التي تشتريها، إلى أن انسحب ذلك على كل شيء في حياتهما حتى الآن.