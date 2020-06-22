سباق العالم لإيجاد حل ينهي أزمته بعد تفشي فايروس كورونا المستجد حاصداً آلاف الأرواح ما زال مستمراً، فقد أعلن معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية قبل ساعات، أن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل للفايروس على البشر، وذلك في إطار مساعيهم لتقييم فعالية اللقاح وسلامته.



وعلى الرغم من أن نحو 10 لقاحات كانت دخلت مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها، وأن «العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة»، إلا أن أياً منها لم يدخل مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع، وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع.



بدوره، أفاد المعهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه بدأ (السبت) المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح، وهو واحد من 6 لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها نحو 200 شخص منذ مايو.



كما ستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة، وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة في الأصحاء دون أية مشاكل.