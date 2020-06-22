يترقب مطار «لندن سيتي» الأحد، استقبال أول رحلة جوية منذ نحو ثلاثة أشهر، مع اتخاذ بريطانيا خطوة إضافية باتجاه الرفع الكامل للإغلاق المفروض لاحتواء كورونا المستجد بحلول 4 يوليو.

ومن المقرر أن تهبط في المطار مساء (الأحد) القادم رحلة من جزيرة آيل أوف مان الواقعة في البحر الإيرلندي، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأبدى المسؤولون عن المطار حماسا لاستئناف العمل، لكن الرحلات الأولى ستكون داخلية بسبب القيود المفروضة على السفر الدولي، كما ستقتصر الخدمات على وجهات محدودة في الأسابيع الأولى.

ونشر الموقع الإلكتروني للمطار بيانا لتجمّع «لندن فيرست» للشركات العاملة في العاصمة، جاء فيه أن «التوجيهات الشاملة لمكتب الشؤون الخارجية التي تحذّر من السفر إلى الخارج وتفرض عزلا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة يجب أن تقتصر على الدول التي تشكّل مخاطر كبرى».

وسجّلت بريطانيا 42 ألفا و589 وفاة بكوفيد-19 وهي الحصيلة الأعلى للوفيات في أوروبا، والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

لكن مسؤولي القطاع الصحي خفّضوا يوم الجمعة، مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة من أصل خمس درجات، في مؤشر على ضرورة اتّباع الحكومة نهجا أكثر مراعاة للأعمال التجارية.