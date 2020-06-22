أعلنت حكومة دبي، (الأحد)، السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من يوم غدٍ (الثلاثاء)، وبدء استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو القادم، وذلك مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن السماح بالسفر للخارج واستقبال السياح عبر مطارات دبي سيكون وفق اشتراطات محددة.

وأضاف: إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحب بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من اليوم (الإثنين) عبر مطارات دبي.

وقالت حكومة دبي، في بيان، إن السماح بعودة المقيمين ممن يحملون إقامات صادرة من إمارة دبي يكون من خلال الحجز المسبق على الرحلات المجدولة للقدوم لمطارات دبي من خلال الناقلات الجوية المختلفة، بحيث يتم تنسيق الموافقات للقدوم من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشركات الطيران.

وأضاف البيان أنه يجب على المقيم تعبئة «نموذج الإفصاح الصحي» قبل السفر من الجهة القادم منها للتأكد من خلوه من أي أعراض صحية تشير لإمكانية الإصابة بفايروس كوفيد-19، إذ يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر حال وجود أي أعراض مرتبطة بـ«كورونا».

وتابع البيان أنه لدى الوصول، سيتم إجراء فحص كورونا المعروف اختصاراً باسم (PCR) لجميع المقيمين عند عودتهم إلى مطارات دبي، إضافة إلى ضرورة التأكد من تسجيل كل مقيم لدى عودته وقبل مغادرته لمبنى المطار، لبياناته كاملة في تطبيق COVID-19 DXB الذكي، ويكون لزاماً على المُقيم القادم إلى دبي عدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حال ثبوت إصابته بالفايروس، يتوجب عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوماً.

وحول سفر المواطنين والمقيمين إلى الخارج، أكدت حكومة دبي عدم تقييد حرية الأفراد في السفر للوجهة التي يريدونها، إلا أن عليهم التقيّد بالاشتراطات والإجراءات المحددة من قبل الوجهة المقصودة بالسفر، مع ضرورة تعبئة «نموذج الإفصاح الصحي» قبل السفر للتأكد من خلو المسافر من أعراض كوفيد-19، إذ يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر في حال وجود أعراض صحية مرتبطة بالفايروس.

وأضافت أنه عند عودتهم إلى الدولة، فسيكون عليهم عمل فحص كورونا PCR عند الوصول إلى مطارات دبي، والتأكد من تحميل تطبيق COVID-19 DXB وتسجيل بياناتهم فيه، والالتزام بعدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، هذا مع التقيّد بالعزل للحالات الإيجابية لمدة 14 يوماً، واتباع جميع الإجراءات المعتمدة من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فايروس كورونا.

وحول قدوم السياح الدوليين، قالت حكومة دبي إنه يجب على السائح القادم إلى دبي استيفاء اشتراطات الدخول إلى الدولة، مع إلزامية حصوله على تأمين صحي دولي، وتنبيه جميع السُيّاح إلى أهمية تحميل تطبيق COVID-19 DXB وتسجيل بياناتهم فيه، لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية في حال ظهور أعراض الإصابة بالفايروس.

وأضافت أنه يجب على السائح قبل مغادرة الجهة القادم منها، عمل فحص كورونا (PCR) قبل 4 أيام (96 ساعة) بحد أقصى من وقت السفر إلى دبي، وإبراز ما يثبت خلوه من الفايروس عند الوصول إلى مطارات دبي، وإذا لم يتوفر ذلك، يتم إجراء الفحص ذاته في مطارات دبي، وكذلك يجب على السائح تعبئة «نموذج الإفصاح الصحي» قبل مغادرة الوجهة القادم منها، إذ يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر في حال وجود أعراض صحية مرتبطة بفايروس كوفيد-19.