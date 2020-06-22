أطلق عدد من أهالي الطائف مسابقة تكريمية لأقدم مصوريها الذي توفي قبل عامين بعد أن أمضى 40 عاماً في إبراز الكثير من معالمها الجغرافية والأثرية، ومرافقة مسؤوليها لتوثيق اجتماعاتهم وجولاتهم.

وقال مبارك العدواني القائم على المسابقة: «هذا أقل ما يقدمه أبناء الطائف الأوفياء لهذا المصوّر رغم رحيله عن الدنيا، بعد أن أمضى 40 عاماً يرفد فيها المواقع والصحف والقنوات بصور الكثير من مشاريعها التنموية».

وأشار إلى أن المصور صبحي المغربي هو أول من صوّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحظة وصوله الطائف بعد رحلته المكوكية للفضاء آنذاك، لافتاً إلى أن المسابقة حظيت بدعم عدد كبير من المبادرين مالياً ومعنوياً، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 30 ألف ريال، وتعتمد على محاور عدة يتنافس فيها المصورون لتوثيق معالم الطائف من جديد، لإحياء ذاكرة أقدم مصوّر فيها وبث روح التنافس الشريف.

وأوضح العدواني أن جمعية الثقافة والفنون ستتولى الإشراف على المسابقة لتحديد أفضل أعمال المصورين.

يذكر أن المصور المغربي توفي قبل عامين أثناء زيارته لذويه في مصر الشقيقة.