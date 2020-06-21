تطلق mbc FM اعتبارا من اليوم (الأحد) فترة إذاعية جديدة من الساعة 3 عصرا وحتى 5 مساء، يقدم خلالها الإعلامي أسامة أبا الخيل برنامجه «قوايل»، الذي يتضمن فقرات متنوعة وتفاعلية مع الجمهور، تتناسب مع توقيت البث.ووفق أبا الخيل، جاءت تسمية «قوايل» الذي يبث 5 أيام أسبوعيا من الأحد للخميس، من جمع كلمة «القايلة» أو القيلولة، وهي الفترة ما بعد الظهر حتى أذان العصر، كما يمكن أن تقال لكثرة القيل والقال بين البساطة والحكايات والمواضيع المتعلقة بحياة الإنسان، التي يعتبرها أبا الخيل أنسب الأوقات لسماع الأنغام واستذكار عبارات زمان، علاوة على المشاركات المؤثرة التي تحمل معاني كثيرة.يذكر أن مدير قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة mbc زياد حمزة، ومدير الإذاعة ياسر الشمراني، أسندا مهمة تقديم البرنامج للمقدم السعودي الشاب، الذي يحرص على تقديم مادة شيقة لمستمعي mbc FM.