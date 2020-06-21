انضم المطرب السعودي راشد الماجد الملقب بسندباد الأغنية العربية، والإماراتي حسين الجسمي إلى قائمة أكثر الفنانين العرب مشاهدة عبر فيديوهات يوتيوب، فيما احتفل المصري محمد رمضان باحتفاظه بالصدارة على رأس القائمة، إثر حصوله على 3.41 مليار مشاهدة. ونشر رمضان (الأحد) صورة من الإحصائيات الجديدة التي أعلنتها «ميوزك أوورد العالمية» للنجوم العرب، على حسابه في «إنستقرام» بعد التعديلات التي ضمتها القائمة، وشملت إلى جانب الماجد والجسمي مطربين 2 آخرين، هما العراقي محمد السالم، والتونسي بلطي، ما يرفع وتيرة المنافسة خلال الأيام القليلة القادمة، في المسابقة التي غادرها قبل أيام عمرو دياب ومحمد حماقي ورامي جمال لحصولهم على أقل نسب مشاهدة.