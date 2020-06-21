في قرار صادم، حجبت شركة «أبل» تطبيق «فيسبوك للألعاب» عن هواتف «آيفون»، وقالت إنه يشكل تهديدا مباشرا لخدمة الألعاب خاصتها «أبل آركيد». ووفق «سبوتنيك»، تعد هذه المرة الخامسة التي ترفض فيها «أبل» توفير التطبيق عبر متجرها «آب ستور»، إذ كشف بيان أصدرته (الأحد) أن الألعاب هي الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول، مؤكدة أن متجرها هو المكان الوحيد المعتمد رسميا لمستخدمي آيفون وآيباد لتوفير الألعاب والبرامج الحديثة، وحفاظا على الأرباح التي حققتها عام 2019 البالغة نحو 15 مليار دولار، تدعي أبل أن قواعد «أب ستور» لا تسمح لتطبيقات خارجية بتوزيع الألعاب من خلاله.