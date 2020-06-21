إذا كان لديك وظيفة، فهذا لا يعني أن استمرارك بها أمر مضمون، فالحفاظ عليها يتطلب مهارات معينة، وخطوات 5 لا بد من اتباعها لضمان ديمومتها. ووفق شبكة التواصل المهنية «لينكد إن»، عليك أولا تنفيذ المهام المطلوبة منك بحرفية ما يجعلك الموظف المفضل لدى رئيسك، أما الالتزام بمواعيد العمل حضورا وانصرافا، فتعطي إشارة للجميع بأنك منضبط، ما يجعل الاستغناء عنك غير وارد، فيما يساعدك تنظيم العمل على زيادة الإنتاجية والإنجاز بشكل أكبر، علاوة على تكوين علاقات جيدة مع زملاء العمل تتسم بالاحترام المتبادل، وأخيرا لا تحتفظ بقدراتك لفترة طويلة، إذ يتوجب عليك تطوير مهاراتك بشكل مستمر لتظل قادرا على المنافسة.التزم بمواعيد وساعات العمل