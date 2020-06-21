أعلن باحثون إيطاليون متخصصون بالأمراض المعدية، أن كورونا تحول خلال أشهر من حيوان مفترس إلى أليف، ما يدل على أن العالم لن يحتاج إلى لقاح. ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، قال رئيس الفريق بجامعة جنوة البروفيسور ماتيو باسيتي: «فقد الفايروس المستجد ضراوته، والمرضى الذين كانوا يموتون سابقا، أصبحوا يتعافون الآن.. فمعظم من أدخلوا غرف الطوارئ خلال مارس وأبريل الماضي بأعراض شديدة سببت متلازمة الضائقة التنفسية وفشل الأعضاء المتعدد، توفي معظمهم، أما الآن فلم نعد نرى مثل هذه الحالات.. حتى المرضى كبار السن بين 80-90 عاماً يتنفسون حالياً دون مساعدة.. وقد لا نحتاج إلى لقاح.. الفايروس يضعف وسينتهي».