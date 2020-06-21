حطمت مجموعات من الشبان نوافذ عرض المتاجر وهاجمت سيارات الشرطة في وسط مدينة شتوتغارت الألمانية أثناء الاضطرابات التي شهدتها المدينة ليلة أمس (السبت) بحسب ما ذكره موقع بي بي سي.

وقالت الشرطة الألمانية إن العشرات من رجال الشرطة أصيبوا أثناء أعمال العنف في جنوب غرب ألمانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصا يمارسون أعمال تخريب في المحلات التجارية ويرشقون الشرطة بالحجارة وأشياء أخرى.

وقالت الشرطة في شتوتغارت إن العنف بدأ عندما كانت الشرطة تقوم بالتحقيق في حادثة لها علاقة بالمخدرات.

ولا تتوافر تفاصيل أخرى عن سبب اندلاع العنف في المدينة الألمانية حتى الآن.