أكد الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية، أن الفنانة فقدت الوعي أثناء علاجها وتدهورت حالتها بشكل خطير.

وأشار الفريق الطبي إلى أن الفنانة رجاء الجداوى ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية.

وذكر مصدر طبى أن الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى 3 تحاليل «pcr» للكشف عن فايروس «كورونا» وظهرت النتيجته إيجابية، بحسب «اليوم السابع».

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول بمدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.