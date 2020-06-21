أعلنت هيئة المرأة العربية عن فوز الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الأردنية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بجائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020 في حقل العمل في المنظمات الدولية.



وقالت المتحدثة باسم هيئة المرأة العربية الدكتورة رسل النعيمي، إن أمانة الجائزة واللجنة التحكيمية أثنت بتقدير كبير على مسيرة عطاء السيدة أبوغزالة وتقديمها صورة مشرقة عن تميز ونجاحات المرأة العربية في جميع المواقع والمسؤوليات التي تولتها بجدارة، إذ سبق للسفيرة أبوغزالة أن تسلمت مناصب أممية مهمة في الأمم المتحدة وعملت وزيرة للسياحة والآثار في بلدها الأردن وعضوة في مجلس الأعيان كما تولت قيادة الاتحاد النسائي الأردني لسنوات عدة وكذلك مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى منظمات المجتمع المدني.



وأضافت النعيمي أن السفيرة أبوغزالة ثمنت في رسالة خطية تسلمتها منها هيئة المرأة العربية جميع مبادرات وبرامج هيئة المرأة العربية التي أصبحت منارة عربية ودولية للعمل في الفضاء النسائي غير الحكومي كما أنها عبرت عن سعادتها البالغة بهذا التكريم واعتبرت أن هذه الجائزة الرفيعة تُعد من أهم الجوائز التي تكرم بها نساء العرب والتي انطلقت من رحاب ورعاية جامعة الدول العربية.



ومن الجدير بالذكر أن احتفالية التكريم بالجائزة ستقام في تونس قريباً وفي الوقت الملائم.