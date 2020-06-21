يا سعوديّ الوفا ربي هداك
وفزت بالقرآن دستور وحماك
ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر
أنزله رب العباد اللي عطاك
يوم قالوا: وین دستورك ؟ رفَعت
مصحف القرآن «لا شُلّت يداك»
الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ
ولا قِدَرْ يخالف العالم سْواك
انت في دنيا الملاحد قلت: لا
ما يغيّر موقفي حادي هلاك
يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك
الله اللي شرّفك ثم اصطفاك
عِشْ على عز الموحّد ما حييت
وارفع الهامَة على واجِد عِداك
وفزت بالقرآن دستور وحماك
ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر
أنزله رب العباد اللي عطاك
يوم قالوا: وین دستورك ؟ رفَعت
مصحف القرآن «لا شُلّت يداك»
الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ
ولا قِدَرْ يخالف العالم سْواك
انت في دنيا الملاحد قلت: لا
ما يغيّر موقفي حادي هلاك
يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك
الله اللي شرّفك ثم اصطفاك
عِشْ على عز الموحّد ما حييت
وارفع الهامَة على واجِد عِداك