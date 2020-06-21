يا سعوديّ الوفا ربي هداكوفزت بالقرآن دستور وحماكما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَرأنزله رب العباد اللي عطاكيوم قالوا: وین دستورك ؟ رفَعتمصحف القرآن «لا شُلّت يداك»الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْولا قِدَرْ يخالف العالم سْواكانت في دنيا الملاحد قلت: لاما يغيّر موقفي حادي هلاكيكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواكالله اللي شرّفك ثم اصطفاكعِشْ على عز الموحّد ما حييتوارفع الهامَة على واجِد عِداك