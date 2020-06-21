-A +A
يا سعوديّ الوفا ربي هداك

وفزت بالقرآن دستور وحماك

ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر

أنزله رب العباد اللي عطاك

يوم قالوا: وین دستورك ؟ رفَعت

مصحف القرآن «لا شُلّت يداك»

الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ

ولا قِدَرْ يخالف العالم سْواك

انت في دنيا الملاحد قلت: لا

ما يغيّر موقفي حادي هلاك

يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك

الله اللي شرّفك ثم اصطفاك

عِشْ على عز الموحّد ما حييت

وارفع الهامَة على واجِد عِداك