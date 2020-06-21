أصدر صندوق حماية الكلاب في بريطانيا مجموعة من النصائح لطمأنة مالكي الكلاب في ظل تفشي فايروس كورونا، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال انتقال الفايروس من بعض الحيونات الأليفة للإنسان، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

ونقلت صحيفة «إيفننغ بوست» البريطانية عن صندوق حماية الكلاب، وهي أكبر مؤسسة خيرية لرعاية الكلاب في المملكة المتحدة، قوله إنه لا توجد حالياً حالات مؤكدة عن انتقال فايروس كورونا من الكلاب للبشر.

لكن المؤسسة أكدت في الوقت نفسه أنه من الممكن أن تحمل الكلاب فايروس كورونا على فرائها أو أطرافها الأربعة، تماما كما يمكن للإنسان حمل الفايروس على يديه.

وطمأنت المؤسسة الخيرية مالكي الكلاب بأنه لا يوجد خطر كبير من انتقال مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفايروس كورونا من الكلاب إليهم، ولكن يمكن اتباع خطوات بسيطة للمساعدة في حماية أنفسهم والآخرين.