أعلن المكتب الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصابة 6 من موظفيه الذين شاركوا في إعداد مكان أول تجمع انتخابي لترمب سيقام اليوم في ولاية أوكلاهوما بفايروس كورونا (بحسب موقع روسيا اليوم).

وقال مدير الاتصالات بحملة ترمب تيم مورتو: «وفقاً للبروتوكولات الأمنية، يخضع موظفو المكتب لاختبار تشخيص كوفيد-19 قبل إطلاق الفعاليات. وجاءت نتائج الاختبارات لـ6 من أعضاء الفريق المتقدم إيجابية بين مئات الاختبارات التي تم إجراؤها، وتم اتخاذ تدابير لعزلهم على الفور».

وأكد مورتو أن أحداً ممن كانوا على اتصال مع الموظفين المصابين، لن يحضر التجمع الانتخابي اليوم، مضيفاً أن المشاركين في الفعالية سيخضعون لقياس درجات الحرارة وستقدم لهم معدات الوقاية اللازمة من كمامات ومطهرات.

يذكر أن تجمّع اليوم الذي سينظّم في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما سيكون الأول من نوعه منذ اندلاع جائحة كورونا، إذ لم يعقد ترمب أي فعاليات حاشدة مع جمهوره للترويج لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية منذ مطلع مارس الماضي، فيما من المتوقع أن يشارك في التجمع 19 ألف شخص.