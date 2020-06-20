ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً، بعد اتهامها بإلقاء ابنها الوليد من مبنى سكني في الطابق الثاني (حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم السبت).

وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء الشرطة في منطقة «برايا غراندي» الساحلية في ساو باولو إلى الشقة ظهر الخميس الماضي بعد أن اكتشفت عاملة نظافة جثة الرضيع داخل حقيبة أثناء فحصها في إحدى صناديق القمامة أسفل البناية.

حيث لاحظت العاملة أثناء رفعها الحقيبة وجود كمية كبيرة من الدم، واعتقدت في بادئ الأمر أنها كانت مجرد لحوم طازجة، ولكنها عندما اقتربت من الحقيبة وبدأت فتحها، صعقت عندما رأت قدم طفل.

وتقول الشرطة إن ضباط التحقيقات الجنائية ليسوا متأكدين مما إذا كان الصبي مولوداً ميتاً أو أن الأم قد حاولت إجراء عملية إجهاض.