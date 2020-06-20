أظهرت دراسة أمريكية حديثة وصفة بسيطة تضمن تقليل معدلات الوفاة لدى مرضى السرطان، لا تتعدى الجلوس بمعدلات أقل والمشي بنسبة أكبر وبمدة لا تزيد على 30 دقيقة يومياً. ووجد باحثو جامعة تكساس الأمريكية رابطا مهما بين كثرة الجلوس وارتفاع خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، وزيادة معدلات الوفاة الناتجة عنها. فيما أكدت نتائج الدراسة المنشورة (السبت) في دورية «جي إيه أم إيه» التابعة للجمعية الطبية الأمريكية أن متابعة 8 آلاف مشارك في الدراسة في الفترة بين 2009-2012، ودراسة حالاتهم لاحقا بين عامي 2019 و2020، عبر تثبيت أجهزة قياس حركة على أرجلهم في ساعات النهار، أن استبدال 30 دقيقة جلوس ببعض التمارين الخفيفة (المشي البطيء واليوغا) يقلل خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 8%.وأوضح الباحثون وفق شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية أن هذه الوصفة التي تعد تحسينا كبيرا في أسلوب الحياة، يمكن أن تتفادى نحو 50% من وفيات هذا المرض المسبب الرئيسي للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة. لافتين إلى أن خطر الإصابة بالسرطان انخفض بنسبة 31% عند ممارسة أنشطة بدنية بمعدلات متوسطة إلى قوية، مثل المشي السريع. ودعوا إلى ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا على الأقل، على أن تكون شدتها من متوسطة إلى عالية باعتبار ذلك أداة مثالية للوقاية من السرطان.