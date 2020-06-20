يختبر علماء بريطانيون جهاز استنشاق يوقف التدهور السريع لمرضى «كوفيد-19»، إذ يحمل دواء يساعد جهاز المناعة على محاربة عدوى الفايروس في مراحله المبكرة. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، يقول الباحث الرئيسي من جامعة ساوثهامبتون البروفيسور نيك فرانسيس: «هذه التجربة تستهدف المعرضين للأعراض الشديدة، وفي وقت مبكر جدا من الإصابة، وسيكون الجهاز مفتاح وقايتهم من المضاعفات، ما يقلل حاجتهم للعلاج في المستشفيات». ويحوّل الجهاز عقار SNG-001 إلى ضباب ناعم يمكن استنشاقه إلى عمق الرئتين، إذ يحوي بروتين «إنترفيرون بيتا» الذي ينتجه الجسم أثناء العدوى الفايروسية. ويتوقع طرحه في المستشفيات البريطانية خلال الأسبوعين القادمين، عقب تجربته على 120 مريضاً.