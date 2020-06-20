لم يمر المقص على شعر الزوجة البولندية وأم الأطفال الـ3، مالجورزاتا كولتشيك منذ أكثر من 29 عاماً، حتى وصل طوله إلى 170 سنتيمتراً. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعتني كولتشيك (34 عاماً) بشعرها الطويل يوميا للحفاظ على بريقه وصحته، وذكرت أنها تسير على خطى الأميرة «ربانزول» الشخصية الوهمية التي تظهر في أفلام والت ديزني للرسوم المتحركة. وأكدت كولتشيك أن زوجها وأطفالها اعتادوا على مظهرها، ويعتبرون شعرها الذي يتطلب 50 دقيقة لتصفيفه ويوماً كاملا لتجفيفه، فرداً من العائلة، كما أنهم يتركون لجديلة شعرها مساحات كافية أثناء تحركها في المنزل، إلا أن كولتشيك تعترف بأن وزنه يزيد آلام رقبتها.