لم يعد الديك «موريس» الذي يعد رمزا للحياة الريفية في فرنسا، قادرا على الصياح، بعدما أعلنت مالكته كورين فيسو نفوقه جراء تعرضه للزكام، مؤكدة أنه التزم بفترة العزل المنزلي، ورغم ذلك فوجئت بنفوقه أمام أمام قن الدجاج (الجمعة). وكان موريس وقف، الصيف الماضي، أمام القضاء الفرنسي عقب شكوى الجيران من صياحه الذي يوقظهم في ساعات مبكرة، إلا أن القاضي سمح له بالاستمرار بالصياح في جزيرة أوليرون السياحية جنوب غرب فرنسا، رافضاً الشكوى شكلا وموضوعاً، وأصبحت القضية رمزاً للخلافات بين السكان المحليين والوافدين الجدد من المدن، فيما باتت أصوات الريف وروائحه موضع نزاعات قضائية عدة بتهمة الإزعاج.