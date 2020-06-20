في دراسة شملت سكان 168 دولة حول العالم، اكتشف علماء جامعتي كامبريدج وإدنبره أن النشاط البدني يخفض الموت المبكر، ما يطيل العمر، وطبقت عينة البحث توصيات منظمة الصحة العالمية التي تتضمن ممارسة رياضة الأيروبيك (التمارين الهوائية) 150 دقيقة أسبوعيا، ما يمد العضلات بالطاقة من الأكسجين، إذ يراوح النبض خلالها بين 120 و150 نبضة/دقيقة. ووفق RT، أظهر تحليل البيانات أن النشاط البدني يخفض عدد الوفيات المبكرة بنسبة 15%، ما ينقذ حياة 4 ملايين شخص سنويا. ويؤكد الباحثون أن هذا المؤشر كان الأعلى في البلدان ذات الدخل المنخفض. ووفق الإحصاءات، يموت أكثر من 3 ملايين سنويا بسبب الخمول البدني.