أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إصابة عدد من الموظفين في سفارتها بالعاصمة الأفغانية كابول بفايروس كورونا، لافتة إلى أن من بين المصابين دبلوماسيون ومتعاقدون وموظفون محليون، ولم يشر بيان الوزارة إلى عدد المصابين، بحسب موقع سكاي نيوز.

وأضافت الوزارة: «إن السفارة تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من انتشار كوفيد-19»، مؤكدة أنه يتم تطهير المباني لمنع تفشي الوباء.

وقال المسؤول، إن الموظفين المصابين يخضعون للعزل داخل السفارة، في الوقت الذي خضع بقية العاملين للفحص، وتم إبلاغهم بإمكانية تطبيق تدابير عزل أكثر صرامة.

وكانت إصابات فايروس كورونا قد طالت أيضا قوة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي أعلنت عن إصابة عدد من جنودها.